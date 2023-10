Tragedia in Brasile, precipita un aereo Cessna Caravan: 12 vittime, c’è an...

Dodici morti tra cui un bambino: è il bilancio del terribile incidente aereo che si è verificato in Brasile. Cosa è successo?

Un terribile incidente aereo si è consumato in Brasile: un Cessna Caravan monomotore è precipitato nei pressi dell’aeroporto di Rio Branco poco dopo il decollo, provocando la morte di 12 persone, incluso un bambino. A riferirlo è stato il Governo tramite la diffusione di un comunicato ufficiale.

Incidente aereo in Brasile, 12 morti incluso un bambino

La tragedia ha avuto luogo nell’Amazzonia brasiliana, stando a quanto riferito dalle autorità locali. Nell’incidente aereo che si è verificato nella giornata di domenica 29 ottobre, sono rimaste uccise 12 persone, tra cui un infante.

In particolare, per quanto riguarda le vittime, dieci sono passeggeri (nove adulti e un bambino) mentre le altre due sono il pilota e il copilota del velivolo. Tutti sono morti sul colpo a seguito dello schianto. È quanto si legge nel comunicato ufficiale diramato dal Governo dello Stato nordoccidentale di Acre.

Dinamica della tragedia aerea

In considerazione delle informazioni condivise dalla stampa locale, il Cessna Caravan ha preso fuoco al momento dell’impatto, provocando un incendio nella foresta in cui è precipitato. Le fiamme si sono sviluppate in una zona remota vicino al confine del Brasile con Perù e Bolivia.

I media hanno anche rivelato che molti dei passeggeri a bordo del mezzo stavano tornando nel vicino Stato di Amazonas, dopo aver ricevuto cure mediche.