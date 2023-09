Sono 14 le vittime del terribile incidente avvenuto in Brasile. Un aereo che trasportava turisti si è schiantato a causa di un errore durante l’atterraggio.

14 morti in un incidente su un volo turistico in Brasile

Sono 14 le vittime dell’incidente aereo avvenuto in Brasile. Si tratta di dodici uomini brasiliani che volavano in Amazzonia per una battuta di pesca, insieme al pilota e al copilota del piccolo aereo. L’incidente si è verificato sabato mattina, 16 settembre 2023, in provincia di Barcelos, a circa 248 miglia dalla capitale Manaus. La compagnia aerea Manaus Aerotaxi ha confermato che tutte le persone a bordo dell’Embraer EMB 110 Bandeirante sono morte nello schianto. “Sono profondamente dispiaciuto per la morte dei 12 passeggeri e dei due membri dell’equipaggio vittime dell’incidente aereo di sabato a Barcelos” ha dichiarato Wilson Lima, governatore dello stato di Amazonas. “I nostri team hanno lavorato fin dall’inizio per fornire il supporto necessario. La mia solidarietà e le mie preghiere vanno alle loro famiglie e ai loro amici” ha aggiunto.

Lima ha dichiarato che i corpi sono già stati rimossi e che le vittime erano turisti brasiliani e ha aggiunto che la regione è interessata da forti piogge e che la causa più probabile dell’incidente sarebbe un errore nel percorso intrapreso al momento dell’atterraggio. La compagnia aerea ha detto che stava indagando, ma non ha fornito dettagli su morti o feriti. “Contiamo sul rispetto della privacy delle persone coinvolte in questo momento difficile e saremo disponibili a fornire tutte le informazioni e gli aggiornamenti necessari man mano che l’indagine procede” si legge nella nota. L’aeronautica brasiliana, in un comunicato, ha dichiarato che gli investigatori del Centro di investigazione e prevenzione degli incidenti (CENIPA) sono stati chiamati per avviare un’indagine.