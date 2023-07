Un aereo ultraleggero si è schiantato al suolo a Rieti per cause ancora sconosciute. A bordo c’era solo il pilota, tragicamente morto nell’incidente.

Aereo ultraleggero si schianta a Rieti: morto il pilota

Un aereo ultraleggero a motore è caduto intorno alle 13:00 di oggi – martedì 11 luglio – in zona Quattro Strade, a Rieti. A perdere la vita è stato il pilota è morto, unica persona a bordo, Ugo Paolillo, ex procuratore. Ancora non è chiaro perché l’aereo abbia improvvisamente perso quota, per poi precipitare e schiantarsi al suolo all’interno di una proprietà privata, senza però coinvolgere altre persone.

Sul posto i vigili del fuoco di Rieti, che hanno individuato e messo in sicurezza il velivolo. Presente anche il personale medico del 118, carabinieri, polizia di Stato e dell’aeroporto di aviazione.

La carriera di Ugo Paolillo e il cordoglio del Sindaco

Nel 1969 condusse le primissime indagini sulla strage di Piazza Fontana, e fu il giudice estensore in Corte di Assise della sentenza che condannò a 24 anni di carcere Renato Curcio, delle Brigate Rosse. Passò poi al ruolo di consigliere dirigente pretore e procuratore della repubblica a Rieti, per concludere il suo percorso a L’Aquila, come consigliere di Corte di Appello.

Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, ha voluto ricordarlo con queste parole: