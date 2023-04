Terribile incidente in provincia di Udine. Un aereo ultraleggero è precipitato e due persone sono morte carbonizzate. A perdere la vita il capitano dell’Aeronautica e pilota delle Frecce Tricolori, Alessio Ghersi, di 34 anni, e un suo parente.

Caduto aereo ultraleggero: morto il capitano delle Frecce Tricolori

Un tragico incidente si è verificato a Lusevera, nell’alta Val di Torre, in provincia di Udine. Due persone sono morte carbonizzate dopo la caduta di un aereo ultraleggero. Le vittime sono Alessio Ghersi, di 34 anni, capitano dell’Aeronautica e pilota delle Frecce Tricolori, e un suo parente. L’incidente si è verificato nella giornata di ieri, sabato 29 aprile, intorno alle 18:30, quando alcuni testimoni hanno visto il velivolo precipitare avvolto da una nuvola di fumo che si è sprigionata dopo una fiammata o un’esplosione.

Il cordoglio dell’Aeronautica

Il velivolo, un Pioneer 300 marche I-8548, era decollato poco prima da Campoformido. L’aerea in cui si è schiantato è molto impervia e completamente ricoperta dalla vegetazione, per cui è possibile raggiungerla solo a piedi. L’Aeronautica militare ha espresso il suo cordoglio per la morte del capitano Ghersi, e ha reso noto che è stato annullato il tradizionale evento del Primo maggio a Rivolto, in provincia di Udine, per l’apertura della stagione acrobatica. Il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea, Luca Goretti, “a nome di tutta la Forza armata si stringe alla moglie e ai loro due bimbi in questo momento di profondo dolore“, come ha scritto in una nota.