Usa, motore aereo prende fuoco dopo l'impatto con uno stormo di uccelli: necessario l'atterraggio d'emergenza

Paura in volo negli Usa. Il motore di un aereo di American Airlines partito da Columbus (Ohio, Stati Uniti) e diretto a Phoenix ha preso fuoco in seguito all’impatto con uno stormo di uccelli, costringendo il velivolo a un atterraggio di emergenza. Nessun ferito.

Costretto a tornare indietro

La vicenda è accaduta nella mattinata di ieri, domenica 23 aprile. Dopo essersi imbattuto in uno stormo di uccelli, l’aereo appartenente alla compagnia più grande d’America ha dovuto provvedere a un atterraggio d’emergenza all’aeroporto internazionale John Glenn di Columbus, da dove era decollato poco prima. Tra le decine di video diffusi in rete dai passeggeri, uno in cui si vede bene l’incendio del motore: le fiamme che si alzano a ridosso dell’ala destra dell’aereo in volo.

Le indagini in corso

Stando a quanto ricostruito finora, il velivolo è decollato alle ore 7:43 e l’impatto con i volatili si è verificato circa 15 minuti dopo, quindi intorno alle 8. A confermarlo in una nota è stata la Federal Aviation Administration, la quale sta conducendo le indagini per ricostruire dettagliatamente la dinamica dell’incidente. Un passeggero a bordo dell’aereo ha raccontato a NBC4 di aver sentito un forte rumore metallico nell’aereo e che il pilota avrebbe dato subito la notizia di aver colpito uno stormo di oche poco dopo il decollo.