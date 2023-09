È un bilancio drammatico quello conseguente ad un terribile incidente aereo verificatosi nel pomeriggio di sabato a poca distanza dall’aeroporto torinese di Caselle. Quì si è schiantato un velivolo che compone la pattuglia delle Frecce Tricolori e, anche se il pilota è riuscito a salvarsi lanciandosi con il paracadute, l’aereo ha provocato una enorme esplosione che ha investito un intero nucleo familiare, provocando la morte di una bimba di 5 anni. Un altro bambino di 9 anni è stato portato d’urgenza all’ospedale infantile Regina Margherita per le ustioni riportate. Per quanto riguarda i genitori, hanno riportato ustioni e sono stati urgentemente trasportati, in codice giallo al Cto e al San Giovanni Bosco. Ustioni sarebbero presenti anche sul corpo del pilota, ricoverato al Giovanni Bosco.

Incidente aereo Frecce Tricolori: cosa è successo

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l’aereo, modello MB.339, era impegnato in un’esibizione di prova in vista di quella ufficiale in programma per il 17 settembre ed organizzata in occasione delle celebrazioni del centenario dell’aeronautica all’Aero Club Torino. Improvvisamente il velicolo ha perso quota andandosi a schiantare a terra. Pochi istanti prima dell’impatto il pilota si è lanciato con il paracadute, sarebbe salvo ma non sono note le sue condizioni. Invece è deceduta una bambina di 5 anni che si trovava a bordo pista insieme alla famiglia. Tra le prime ipotesi la possibilità di un guasto o uno stormo di uccelli che potrebbe aver impattato contro l’aereo. Nel frattempo l’esibizione di domani all’aero club di Torino Collegno è stata annullata.

La ricostruzione dei fatti

La pattuglia era attesa all’aero club di Vercelli per le 17 e avrebbero dovuto partecipare all’atteso air-show. Vi erano quattromila spettatori presenti ed uno speaker ha annunciato loro la cancellazione dell’esibizione. La Freccia sarebbe precipitata in fase di decollo andandosi a schiantare nell’area vicina al fondo della pista, nel territorio di San Francesco al Campo; qui l’aereo è stato avvolto dalle fiamme. Nei video che circolano in rete e che mostrano l’istante dell’incidente si può notare il pilota lanciarsi dalla cabina pochi secondi prima del contatto con il suolo. Sul caso si è attivata la procura di Ivrea, che ha competenza sul territorio interessato dall’incidente.