Somalia: baciati dal (loro) dio. Tutti salvi per miracolo i passeggeri di un aereo della Halla Airlines che, dopo aver riscontrato problemi tecnici, ha optato per un atterraggio di emergenza non andato a buon fine. Ecco come è andata.

La manovra non riuscita

Confermata la necessità di interrompere il viaggio – si trattava di un volo interno tra Garowe e Mogadiscio – a causa di una perdita di energia, il velivolo della compagnia aerea somala si è subito attivato nella manovra d’atterraggio di emergenza, finendo però per sbandare sulla pista di scalo incastrandosi nelle barriere dell’Aeroporto Internazionale Aden Adde di Mogadiscio. Trentaquattro i passeggeri a bordo, nessuno dei quali ha riportato gravi ferite o traumi.

Il video dello schianto

L’incidente è stato ripreso in un filmato girato da una telecamera di videosorveglianza. Le immagini mostrano il velivolo che tocca terra, scivola e si frantuma. Si vedono pezzi di lamiere ovunque: la fusoliera aveva già subìto danni mentre il velivolo continuava a urtare le barriere di contenimento prima di riuscire nell’arresto. Il primo che si vede uscire dell’aereo è il pilota che, ancora sotto shock, riesce pur sbandando a deambulare in autonomia. Alcuni dei passeggeri sono stati trasferiti in un centro medico per essere medicati, ma resta confermato il mancato allarme riguardo le loro condizioni.