L’offensiva di Israele su Rafah continua senza sosta e questa volta sono stati lanciati nuovi raid aerei sulla città che hanno causato almeno 13 vittime, almeno stando ad alcune fonti mediche presenti a Gaza durante i bombardamenti. Ma secondo Hamas le persone morte sarebbero invece 15, mentre si parla di un numero imprecisato di feriti.

Nuovo attacco a Rafah

Sarebbero 13 i palestinesi uccisi dal nuovo attacco che Israele ha lanciato su Rafah tramite dei raid aerei, un assalto che avrebbe anche causato un gran numero non ben precisato di feriti. Queste sono le stime fornite da alcune fonti mediche presenti a Gaza e che hanno assistito ai bombardamenti che hanno colpito tre nella città.

Ma non sembra esserci un consenso sul numero di vittime, perché i media di Hamas ribadiscono invece che le vittime sarebbero leggermente maggiori di quelle riportate, ovvero 15 in tutto. In ogni caso i bombardamenti hanno riguardato anche Gaza City, un attacco che fa salire il numero di vittime ad almeno 27.

Al momento sia il numero che le condizioni dei feriti non è ancora chiara, anche se le dichiarazioni delle fonti mediche lasciano intendere che siano molto numerose, forse proprio per questo motivo è stato difficile fare una stima precisa.