Guerra in Ucraina: il comandante delle forze armate rivela difficoltà al fronte

A quanto pare la situazione sul campo di battaglia ucraino non sembra volgere a favore di Kiev, almeno questo è quanto dichiarato da Oleksandr Syrsky, il comandante delle forze armate, che ha ammesso come la situazione al fronte sia ormai peggiorata a causa di alcuni recenti successi tattici ottenuti dall’esercito russo.

Difficoltà per l’Ucraina

Il comandante delle forze armate di Kiev non è entrato molto nei dettagli della situazione, ha però sottolineato come le ultime conquiste tattiche dell’esercito russo abbiano creato questo peggioramento della situazione al fronte per le sue forze. Già in passato l’esercito aveva parlato di possibili nuove difficoltà in arrivo entro la metà di maggio, una previsione che a quanto pare sembra pronta a rivelarsi esatta e, forse, avverrà anche in anticipo.

Non è quindi un mistero che Kiev abbia tanto insistito per gli aiuti USA che, infine, sono stati confermati, ma adesso bisognerà attendere il loro arrivo per capire se questi saranno in grado di cambiare anche di poco la situazione. Dopotutto la guerra sul territorio ucraino continua e, nonostante le difficoltà riportate, lo stato maggiore del paese ha annunciato di aver respinto una decina di attacchi russi.

Oltre agli attacchi, Kiev ha anche sventato un attacco russo agli hotel di Mykolaiv causando la morte di 14 mercenari ed il ferimento di altri 8, questi ultimi sono stati trasportati in ospedale.