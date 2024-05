Il sassofonista David Sanborn è morto domenica 12 maggio a 78 anni. La notizia è stata diffusa con un comunicato via Instagram.

Domenica 12 maggio è venuto a mancare all’età di 78 anni David Sanborn, rinomato sassofonista statunitense. La triste notizia è stata confermata tramite un comunicato pubblicato sul suo profilo Instagram. Si è appreso che Sanborn ha perso la sua battaglia contro il cancro alla prostata, una malattia con cui ha lottato dal 2018.

David Sanborn: i concerti nonostante la malattia

Nonostante le sfide legate alla salute, Sanborn ha continuato a esibirsi dal vivo, dimostrando il suo straordinario impegno verso la musica che amava. La sua passione lo ha spinto persino a programmare concerti già per il 2025, mostrando una determinazione e una dedizione senza pari.

Il percorso dell’artista

Nato nel 1945 in Florida, David Sanborn ha iniziato a coltivare la sua passione per la musica fin dall’adolescenza. I suoi primi passi musicali lo hanno portato a studiare presso la Northwestern University nell’Illinois, e successivamente presso l’Università dell’Iowa, dove ha avuto l’opportunità di apprendere sotto la guida del rinomato sassofonista J. R. Monterose. La sua carriera artistica ha preso slancio soprattutto dagli anni Settanta, quando ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica, tra cui James Brown, Eric Clapton, Elton John e Stevie Wonder.

Un volto della musica e della tv

Sanborn è diventato un volto familiare negli spettacoli televisivi, unendosi alla band del popolare programma di intrattenimento Saturday Night Live e diventando un ospite ricorrente nella band del Late Night with David Letterman. La sua straordinaria abilità musicale gli ha valso sei prestigiosi Grammy, riconoscimenti che attestano la sua maestria nel campo della musica.