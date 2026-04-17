Iran rifiuta la cessione all'estero del proprio uranio arricchito

Il ministero degli Esteri di Teheran ribadisce che l' uranio arricchito non verrà trasferito e definisce false le dichiarazioni di Donald Trump su missili e proteste

Nelle ultime ore il governo iraniano ha rilasciato una dichiarazione netta in cui respinge qualsiasi ipotesi di trasferimento all’estero delle proprie scorte di uranio arricchito. La nota ufficiale del ministero degli Esteri sottolinea come la proposta di cedere materiale nucleare a paesi terzi sia «inaccettabile» e non corrisponda alla posizione della Repubblica islamica.

La comunicazione ha lo scopo di fare chiarezza dopo affermazioni circolate a livello internazionale: l’esecutivo di Teheran ha voluto ribadire che non saranno effettuati trasferimenti e ha smentito interpretazioni errate riportate da fonti esterne. Al centro della disputa ci sono inoltre dichiarazioni pubbliche del presidente donald trump, che hanno provocato la reazione diplomatica iraniana.

La smentita ufficiale e il suo contenuto

Nel comunicato il ministero degli Esteri ha indicato chiaramente che le attuali scorte di uranio arricchito «non saranno trasferite da nessuna parte», correggendo così notizie precedenti che avevano suggerito un diverso orientamento. La formulazione ripresa dai media di Teheran evidenzia la volontà di mantenere il controllo sulle risorse nucleari e di evitare ulteriori fraintendimenti negli scambi diplomatici internazionali.

La dichiarazione serve anche a proteggere la posizione negoziale dell’Iran nelle interlocuzioni con partner regionali e globali.

Chi ha parlato e cosa ha detto

La persona che ha firmato la presa di posizione è il portavoce del dicastero, Esmaeil Baqaei, intervenuto via televisione di Stato per respingere le voci su una possibile cessione all’estero. Baqaei ha rimarcato che le proposte attribuite a Teheran sono infondate e che le interpretazioni che suggeriscono una disponibilità a spostare materiale sensibile non corrispondono alla realtà. L’enfasi sul controllo nazionale del materiale nucleare appare centrale nel messaggio rivolto tanto all’opinione pubblica interna quanto agli osservatori internazionali.

Le affermazioni di Washington e la polemica

La reazione di Teheran segue affermazioni pubblicate dalla sfera politica statunitense, in particolare da Donald Trump, che sui suoi canali social ha avanzato idee riguardo alla gestione del materiale legato agli attacchi precedenti. Tra i commenti riportati, c’è stata la menzione di una presunta intenzione statunitense di appropriarsi di residui definiti “polvere nucleare”. Tali parole hanno acceso il dibattito e provocato la replica iraniana che definisce tali rappresentazioni distorte rispetto ai fatti.

La replica sulle altre accuse

Oltre al tema del nucleare, il ministero degli Esteri ha giudicato come «grandi bugie» anche le affermazioni su un presunto sviluppo di missili balistici capaci di raggiungere il territorio statunitense e sulle dimensioni dei morti e feriti durante i disordini interni di gennaio. Il portavoce ha risposto alle critiche definendole ripetizioni di narrazioni già diffuse in passato, invitando gli osservatori a verificare le fonti prima di trarre conclusioni affrettate.

Implicazioni diplomatiche e possibili sviluppi

La smentita iraniana complica il quadro delle relazioni internazionali, in un contesto in cui la fiducia reciproca è limitata. La decisione di Teheran di ribadire il controllo sulle proprie scorte di uranio arricchito potrebbe influenzare i futuri negoziati e creare ulteriori tensioni con attori che sostengono misure di controllo oggettivo. Dall’altra parte, le accuse pubbliche lanciate dagli Stati Uniti generano risposte dure che rischiano di polarizzare ulteriormente il dialogo diplomatico.

Nel breve periodo è probabile che la vicenda continui ad avere riverbero sui media internazionali e che entrambe le parti mantengano una comunicazione stringente per consolidare le rispettive posizioni. La gestione della narrazione pubblica, l’accesso alle informazioni verificate e la cautela nella diffusione di affermazioni sensibili rimangono fattori chiave per evitare escalation e per favorire canali di confronto più strutturati.