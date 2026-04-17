Europa propone una missione difensiva per riaprire lo Stretto di Hormuz

A Parigi si è tenuto un incontro fra più capitali nazionali per discutere la sicurezza marittima nel Stretto di Hormuz, teatro strategico per il commercio energetico globale. L’incontro, promosso dal presidente Emmanuel Macron e dal primo ministro Keir Starmer, ha riunito i leader del cosiddetto formato E4 — Francia, Regno Unito, Germania e Italia — insieme a decine di Paesi in collegamento video.

La proposta avanzata è quella di creare una coalizione di Volenterosi per una missione difensiva che possa intervenire solo dopo un cessate il fuoco stabile, con fasi chiare come evacuazione delle navi, sminamento e pattugliamenti.

Il vertice ha avuto anche un risvolto diplomatico: alla riunione hanno partecipato rappresentanti di circa cinquanta Stati e istituzioni internazionali, inclusa la Commissione Ue e l’Organizzazione marittima internazionale.

Sono stati segnalati collegamenti con Paesi come Cina e India (a livello di osservatori o delegati) e con il presidente Volodymyr Zelensky. Nel corso del summit è emersa la notizia che l’Iran ha in parte riaperto il passaggio nel canale dopo il cessate il fuoco negoziato altrove, ma resta attivo il blocco navale americano su determinate rotte.

Obiettivi e fasi della proposta

La strategia illustrata dai promotori punta a tre passi operativi distinti: evacuazione delle imbarcazioni intrappolate, bonifica delle mine e successivo pattugliamento per garantire la libertà di transito. Il concetto chiave è una missione difensiva, cioè operazioni finalizzate esclusivamente a proteggere la navigazione e non ad assumere ruoli offensivi o a schierarsi con una delle parti in conflitto. I leader hanno sottolineato l’importanza di una solida base legale internazionale, preferibilmente attraverso un mandato delle Nazioni Unite, per assicurare legittimità e capacità di intervento coordinato.

Ruolo e disponibilità degli Stati europei

La Germania ha manifestato la propria disponibilità a contribuire con mezzi navali e supporto tecnico, ma ha chiarito che ogni impegno sarà subordinato a un mandato Onu e all’approvazione del Bundestag. L’Italia, per bocca del suo governo, ha offerto unità navali sotto la condizione di una autorizzazione parlamentare, rimandando alle procedure costituzionali e a esperienze pregresse come le missioni Aspides e Atalanta. Il Regno Unito ha annunciato che maggiori dettagli operativi emergeranno durante una riunione di pianificazione militare prevista a Londra la settimana successiva.

Tensioni con gli Stati Uniti e reazioni internazionali

Il vertice si è svolto in un contesto di frizioni transatlantiche: l’amministrazione statunitense mantiene un ruolo attivo con un blocco navale e dichiarazioni pubbliche che hanno visto forti critiche verso l’iniziativa europea. Il presidente donald trump ha invitato la Nato a non intervenire, sottolineando la solidità dell’azione americana, giustificando così il rifiuto di un coinvolgimento diretto nella missione proposta. Tuttavia alcuni leader europei, come il cancelliere tedesco, hanno espresso che sarebbe auspicabile una partecipazione degli Usa per rafforzare l’operazione.

Rischi economici e geopolitici

Il blocco del traffico nello Stretto di Hormuz ha impatti immediati sul mercato dell’energia: il canale è vitale per l’esportazione di petrolio, gas naturale liquefatto e fertilizzanti. Le interruzioni si traducono in aumenti dei prezzi della benzina e del diesel, in difficoltà per la logistica aerea e in rischi di rincari nei costi agricoli. Non meno importanti sono le minacce di escalation, come le minacce iraniane di estendere la chiusura ad altre rotte (ad esempio il Mar Rosso) e le operazioni di forze armate che possono complicare la situazione regionale.

Prospettive e prossimi passi

I protagonisti hanno ribadito che una presenza internazionale a Hormuz sarà possibile solo dopo un quadro di stabilità e con un mandato legale adeguato. La proposta dei Volenterosi cerca di bilanciare l’esigenza di proteggere il commercio marittimo con la necessità di non aggravare il conflitto. Nei prossimi giorni sono attesi incontri tecnici e militari per definire la composizione della forza, le regole di ingaggio e le misure di cooperazione con gli attori regionali. La partita resta aperta su due fronti: l’efficacia della risposta europea e il grado di coordinamento con gli Stati Uniti e le istituzioni internazionali.