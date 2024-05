Il 2023 ha segnato un triste record per il numero di persone costrette a lasciare le proprie case a causa dei conflitti in Sudan, nella Striscia di Gaza e nella Repubblica Democratica del Congo, raggiungendo un picco di 75,9 milioni di sfollati interni alla fine dell’anno, come riportato dall’Osservatorio Internazionale per le Migrazioni Forzate (IDMC).

Record di sfollati nel mondo: 75,9 milioni nel 2023

Secondo il rapporto annuale appena pubblicato dall’ONG a Ginevra, il numero degli sfollati interni è aumentato del 50% negli ultimi cinque anni a livello globale, passando dai 71,1 milioni registrati alla fine del 2022. Questo fenomeno evidenzia una crisi umanitaria in crescita che richiede un’attenzione urgente e un’azione concertata a livello internazionale.

Gli sfollati interni, a differenza dei rifugiati che attraversano i confini nazionali, rimangono all’interno del proprio paese, ma sono spinti a lasciare le proprie case a causa di violenze e conflitti. Il rapporto dell’IDMC indica che il 68,3 milioni di sfollati interni sono il risultato diretto di tali conflitti, mentre i disastri naturali hanno costretto altri 7,7 milioni di persone a cercare rifugio altrove.

Nel mondo il numero di sfollati è salito a 75,9 milioni nel 2023

In particolare, negli ultimi cinque anni, il numero di persone costrette a fuggire a causa di violenze e conflitti è aumentato di 22,6 milioni, con i maggiori incrementi registrati nel 2022 e nel 2023. Il Sudan ha visto un aumento significativo, con 9,1 milioni di sfollati interni, il numero più alto mai registrato in un singolo paese dal 2008.

È importante sottolineare che quasi la metà di tutti gli sfollati interni nel mondo vive nell’Africa subsahariana, evidenziando una crisi regionale che richiede un intervento urgente e una maggiore assistenza umanitaria. L’IDMC e altre organizzazioni internazionali continuano a monitorare da vicino la situazione e a fornire supporto alle comunità colpite, ma è necessario un impegno congiunto a livello globale per affrontare le radici dei conflitti e proteggere i diritti delle persone sfollate.