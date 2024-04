A pochi minuti dall’ufficialità della decisione presa in Congresso Americano, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime tutta la sua soddisfazione per il nuovo pacchetto di aiuti messo a disposizione dagli Usa per Kiev. 95 miliardi di fondi che saranno destinati in gran parte alla guerra in Est Europa, con Biden che ha già dichiarato che le prime armi saranno inviate al fronte questa settimana, ma non solo. Gli americani hanno, infatti, pensato anche ad Israele e a Taiwan, oltre a considerare un ultimatum a Tik Tok.

Pacchetto di aiuti all’Ucraina: le parole di Zelensky

“Grazie al leader della maggioranza Chuck Schumer e al leader repubblicano Mitch McConnell per la loro forte leadership nel portare avanti questo disegno di legge bipartisan, e a tutti i senatori statunitensi di entrambi i partiti che hanno votato a favore” – così ha scritto poche ore fa il presidente Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram. “Questo voto rafforza il ruolo dell’America come faro della democrazia e leader del mondo libero” – spiega il numero uno di Kiev.

Pacchetto di aiuti all’Ucraina, Zelensky ringrazia gli USA

“Sono anche grato a tutti gli americani che continuano a sostenere l’Ucraina e si rendono conto che il significato storico di questo disegno di legge va oltre la politica. Apprezzo anche il sostegno del presidente Biden e attendo con ansia la rapida firma del disegno di legge e la consegna del prossimo pacchetto di misure aiuti militari” – afferma ancora Zelensky riferendosi alla firma che dovrebbe avvenire, come raccontato dallo stesso leader della Casa Bianca, già nella giornata di oggi.