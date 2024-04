Ucraina, 60 miliardi di dollari in aiuti: dagli Usa arrivano i missili Atacms

L’Ucraina riceverà dagli Stati Uniti i tanto attesi missili Atacms a lungo raggio, dopo che la Camera dei Rappresentanti ha concesso a Kiev più di 60 miliardi di dollari in aiuti

«Oggi abbiamo un risultato: tutto è stato deciso nei negoziati Atacms per l’Ucraina», ha annunciato ieri il presidente Volodymyr Zelensky.

La potenza degli Atacms per sostenere l’Ucraina

Gli Atacms – o Army Tactical Missile Systems – sono sistemi d’arma di artiglieria superficie-superficie in grado di lanciare missili che colpiscono bersagli fino a circa 186 miglia di distanza.

Non è chiaro quando i nuovi aiuti militari arriveranno in prima linea, ma il presidente dell’intelligence del Senato Mark Warner, ha rivelato alla Cbs:

«Saranno in transito entro la fine del settimana. Negli ultimi mesi l’amministrazione Biden si è preparata a fornire l’Atacms all’Ucraina».

L’annuncio di Zelensky in serata

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente americano Joe Biden nella serata di ieri, 22 aprile, hanno concordato nella telefonata la fornitura dei missili balistici a corto raggio Atacms.

Zelensky nel discorso serale ha dichiarato:

«Il risultato di oggi è che gli accordi sugli Atacms per l’Ucraina sono tutti rispettati. Grazie, signor Presidente! Grazie, Congresso! Grazie, America».

L’allarme di Zelensky sulla forza russa rispetto a quella ucraina

Zelensky ha annunciato che la Russia è stata in grado di sparare dieci volte il numero di proiettili rispetto alle truppe ucraine, il che significa che Mosca «ci respingerà ogni giorno».

Alla Pbs ha detto che i sistemi di difesa aerea non sono stati in grado di intercettare i missili russi lanciati contro la centrale elettrica di Trypilska a metà aprile perché l’Ucraina «non aveva missili».