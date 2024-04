Ucraina, senato USA si riunisce per via libera per nuova fornitura armi a Kiev

"USA fornirà nuovi pacchetti di assistenza alla sicurezza", così Biden che ha annunciato nuovi aiuti per Kiev. Atteso il voto per il via libera del Senato USA.

Sono ore critiche per l’Ucraina dove ormai da oltre due anni la guerra prosegue senza sosta. La Finlandia sta realizzando un muro al confine con la Russia e un attacco russo si è abbattuto su Odessa causando nove feriti di cui quattro bambini. Nessuno tra loro sarebbe fortunatamente in condizioni critiche. In queste ultime ore, inoltre, il Senato degli Stati Uniti si riunirà per votare il via libera ad una nuova fornitura di armi che verrà destinata a Kiev.

Stando a quanto si apprende nella serata di lunedì 22 aprile c’è stato un colloquio telefonico tra il presidente degli USA, Joe Biden e il suo omologo Zelensky. I due leader hanno concordato che dagli Stati Uniti verranno inviati missili balistici a corto raggio Atacms. A tale proposito il presidente Biden ha annunciato che gli Stati Uniti forniranno “rapidamente nuovi significativi pacchetti di assistenza alla sicurezza per soddisfare le urgenti esigenze di battaglia e di difesa aerea ucraine”.

Zelensky: “Usa e Ucraina lavoreranno su accordo bilaterale di sicurezza”

Il presidente ucraino Zelensky nel consueto intervento serale sui social media ha annunciato che Kiev e Washington lavoreranno insieme per stilare un accordo bilaterale di sicurezza. È stato altresì specificato che “Tutti i punti sono stati messi a punto negli accordi sull’ATACMS (Army Tactical Missile System) per l’Ucraina”.