Mark Zuckerberg fondò Facebook, il social network che ha cambiato la nostra quotidianità ed è poi diventata una holding che comprende tutte le società collegate: Instagram, WhatsApp, Messenger, Threads e Oculus, segnando l’ingresso nel metaverso.

Compleanno del fondatore di Facebook: Mark Zuckerberg

Nato il 14 maggio 1984 a White Plains, Stato di New York, ha iniziato ad il usare computer e a scrivere software alle scuole medie. Creò Facebook ad Harvard per permettere agli studenti di stabilire un contatto tra loro: venne lanciato il 4 febbraio del 2004. Divenne molto popolare prima in ambiente universitario e poi nel mondo portando al cambiamento sociale ed economico che tutti conosciamo.

Non è noto dove passerà il compleanno ma potrebbe optare per il suo megayacht Launchpad che ha fatto il suo viaggio inaugurale a marzo oppure sulla sua tavola da surf da 12.000 dollari.

Il patrimonio di Facebook

Da passatempo universitario, infatti, Facebook è diventato ben presto un luogo virtuale aperto a sempre più Paesi e più fasce di età, aprendosi anche all’uso da dispositivi mobili e integrando funzioni come chat, eventi, sondaggi e video, oltre alla creazione di pagine e gruppi di utenti.

Secondo Bloomberg, il patrimonio netto di Zuckerberg, è pari a 169 miliardi di dollari e lo rende la quarta persona più ricca del mondo. Al 16 maggio 2014 valeva 26,1 miliardi di dollari.