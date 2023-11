Mark Zuckerberg si è lacerato il legamento crociato anteriore, mentre si preparava ad un combattimento di arti marziali miste.

Mark Zuckerberg in ospedale: il post sui social

“Mi sono strappato il legamento crociato anteriore durante un allenamento e sono appena uscito dalla sala operatoria per sostituirlo” ha condiviso il CEO di Meta su Instagram, insieme a una serie di foto dal suo letto d’ospedale. “Sono grato ai medici e al team che si sono presi cura di me. Mi stavo allenando per un combattimento di MMA all’inizio dell’anno prossimo, ma ora la cosa è un po’ rimandata” ha aggiunto.

La passione per le arti marziali

Il padre di Facebook ha iniziato ad allenarsi nel jiu-jitsu brasiliano, conosciuto anche come BJJ, solo pochi anni fa, durante la pandemia di Covid-19. Sebbene l’inizio sia stato tardivo, Zuckerberg ha sempre ammesso di considerare questo sport molto più che un semplice allenamento. “Parte dell’apprendimento è il fallimento” aveva dichiarato durante un’intervista “Le persone che si allenano nel jiujitsu non devono avere orgoglio“. Da quando ha iniziato il suo percorso nel mondo delle arti marziali miste, il magnate dei social network ha vinto una medaglia d’oro e una d’argento nella divisione cinture bianche in un torneo organizzato quest’anno a Redwood City, in California.

L’infortunio

Il momento dell’allenamento in cui la gamba di Zuckerberg ha ceduto è stato lo sparring, ossia quando si simula l’incontro con l’avversario. La lacerazione del legamento crociato anteriore è un infortunio comune tra gli atleti e si verifica quando il tessuto che collega la coscia alla tibia, all’altezza del ginocchio, si strappa. Il tempo di recupero dopo un intervento chirurgico è solitamente compreso tra i sei e i nove mesi. Consapevoli della lunga degenza a cui sarà costretto il fondatore di Facebook, alcuni dei grandi nomi dell’UFC, la più importante organizzazione di arti marziali miste statunitense, hanno condiviso i loro messaggi di pronta guarigione. “Ci pensiamo noi” ha commentato l’attuale campione dei pesi massimi UFC Jon Jones, riferendosi all’incontro che Zuck stava preparando. “Guarisci presto Mark!” sono state invece le parole dell’ex campione UFC dei pesi mosca e dei bantamesi, Henry Cejudo.