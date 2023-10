La decisione di introdurre l’opzione a pagamento ma senza pubblicità è una risposta alle mutevoli normative europee. Il costo sarà di 9,99 euro al mese sul web o 12,99 euro al mese su iOS e Android, e sarà valido per tutti gli account Facebook e Instagram collegati.

Europa, Facebook e Instagram senza pubblicità: a pagamento

A partire da novembre, gli utenti potranno scegliere tra servizi personalizzati gratuiti con pubblicità o sottoscrivere un abbonamento per utilizzare Facebook e Instagram senza pubblicità.

Tuttavia, i servizi continueranno ad essere gratuiti con annunci pubblicitari pertinenti per chi non sceglierà l’abbonamento. Meta sottolinea l’impegno per la privacy e la sicurezza dei dati.

Meta senza pubblicità: costi, dove e quando?

Meta introdurrà la possibilità di sottoscrivere un abbonamento in Europa, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera per ottemperare alle normative in evoluzione. Il costo sarà di 9,99 euro al mese sul web o 12,99 euro al mese su iOS e Android, e sarà valido per tutti gli account Facebook e Instagram collegati. Tuttavia, dall’1 marzo 2024, l’aggiunta di ulteriori account al Centro gestione account dell’utente comporterà un costo aggiuntivo di 6 euro al mese per gli abbonamenti web e 8 euro al mese per quelli iOS e Android. I dati delle persone con abbonamento non saranno utilizzati per scopi pubblicitari.