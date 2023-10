Facebook down, boom di segnalazioni per problemi nella condivisione. Meta: ...

Problemi da Meta: nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 ottobre, in Italia e non solo, sono state diffuse molte segnalazioni circa un down di Facebook. Gli utenti hanno denunciato su X (ex Twitter) problemi nella condivisione. “Si è verificato un problema, stiamo lavorando per risolverlo il prima possibile”. È il messaggio di Meta visualizzato sugli schermi di chi tenta di postare un contenuto.

Facebook down, segnalazioni da tutta Italia: l’hashtag in trend su Twitter

Poco dopo le ore 18:00 di mercoledì 18 ottobre, il famoso social network targato Meta ha reso impossibile la condivisione di contenuti agli iscritti. Il problema è stato subito segnalato dagli utenti che usano abitualmente il servizio sulla piattaforma “rivale” X. Le ripetute segnalazioni, infatti, hanno rapidamente mandato in tendenza l’hashtag #facebookdown.

Il problema non sembra aver coinvolto soltanto l’Italia ma anche altri Paesi. Fortunatamente, il malfunzionamento è stato risolto in pochi minuti.

Problema risolto in pochi minuti da Meta

Stando alle segnalazioni postate su X, quando gli utenti tentavano di condividere contenuti su Facebook, visualizzavano sui loro schermi la scritta: “Si è verificato un problema, stiamo lavorando per risolverlo il prima possibile”.

Fino a quanto la situazione non è rientrata, su X e Instagram sono stati postati messaggi e lamentele. Il popolo del web, infatti, si è ripetutamente lamentato di non riuscire “a postare più nulla”. Il disservizio è stato risolto intorno alle ore 18:30.