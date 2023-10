IT-Alert si prepara al via. Terminata con Bolzano lo scorso 13 ottobre la sperimentazione nazionale del sistema di allarme della Protezione Civile, si avvicina il momento di attivazione del servizio che avvisa con un messaggio i dispositivi di una specifica area interessata da un evento di pericolo. Dopo l’allarme di prova su tutta Italia, oltre quattro milioni di utenti si sono collegati sul sito ufficiale per ulteriori informazioni; più di due milioni e mezzo invece hanno compilato il questionario proposto per effettuare miglioramenti del servizio. L’allarme entrerà ufficialmente in vigore a febbraio 2024.

La fake news in circolo sui social

La disinformazione non smette di intasare i social network e anche riguardo a IT-alert i maniaci del complotto non hanno potuto fare a meno di mettere in circolo notizie del tutto infondate. C’è infatti chi sostiene che il nuovo sistema di avviso della Protezione Civile sia in realtà un sistema di controllo sulle persone che, attraverso i dispositivi in loro possesso, verrebbero quindi localizzate e tracciate. Ma non è così: «Il servizio è messaggio di allarme unidirezionale che non invia dati né informazioni di alcuni tipo sui destinatari», fa sapere la struttura del governo italiano.

Come funziona il servizio di IT-Alert?

Il sistema di allarme della Protezione Civile invia messaggi grazie a una rete apposita su tutti i cellulari attivi, cioè accesi, all’interno di una specifica zona, anche con campo limitato e linee sovraccariche. Concepito dalle autorità in seguito alla recente alluvione in Emilia-Romagna, IT-Alert (che non è un’applicazione bensì un sistema di allarme) si attiva in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici naturali, quali alluvioni, eruzioni, incendi, maremoti, terremoti ecc.