Nei prossimi anni in Europa si verificheranno tre eclissi solari, due di queste in Italia

Lunedì 8 aprile 2024 l’eclissi di sole è stata visibile negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, questa è stata la più lunga degli ultimi cento anni negli Usa, tanto da essere rinominata “l’eclissi del secolo“. Tra qualche anno anche in Italia sarà possibile assistere ad una nuova esclissi solare.

Le prossime eclissi solari in Italia

Nei prossimi anni, nei cieli italiani, si verificheranno tre eclissi di sole, a distanza di poco tempo l’una dall’altra. La prima si verificherà il 29 marzo 2025: in quest’occasione l’oscuramento del sole sarà visibile solo in modo parziale, attorno al 20% del suo disco. Nelle due date successive, lo’eclissi solare sarà invece quasi totale.

Le eclissi di sole in Europa

In Europa, l’ultima eclissi solare totale visibile è stata quella dell’11 agosto 1999. La prossima si avrà il 12 agosto 2026: i più fortunati saranno coloro che potranno ammirarla dalla Spagna: qui, infatti, l’eclissi sarà a tutti gli effetti totale, scenderà il buio in pieno giorno. Anche in Italia, però, si potrà assistere ad uno spettacolo indimenticabile: la copertura del sole, dal nostro Paese, sarà quasi totale e in alcune zone il suo oscuramento dovrebbe raggiungere il 90%. Il 2 agosto 2027, infine, i cieli dell’Europa meridionale ospiteranno una nuova eclissi di sole, che in alcune parti del continente sarà totale. La regione in cui si potrà osservare al meglio sarà la Sicilia.

