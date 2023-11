Un aereo monomotore è precipitato martedì nel parcheggio di un centro commerciale di Plano, in Texas.

Texas, aereo si schianta vicino a centro commerciale: morto il pilota

Il tenente dei vigili del fuoco della città, Daniel Daly, ha dichiarato alla CNN che il pilota, l’unico a bordo del velivolo, non è sopravvissuto. Il piccolo Mooney M20 si è schiantato a nord dell’aeroporto Air Park-Dallas intorno alle 18. I primi dati sono stati forniti da un portavoce della Federal Aviation Administration. Secondo Daly, l’aereo è atterrato in un parcheggio a meno di un miglio dall’aeroporto, di fronte al Mama’s Daughters’ Diner, situato a Prestonwood Park sulla West Park Boulevard. Lo schianto non ha coinvolto cose o persone presenti nelle vicinanze, tuttavia il fuoco ha colpito un’auto parcheggiata.

La dinamica dell’incidente

Le autorità non hanno ancora identificato il pilota e non è chiaro cosa abbia portato al tragico incidente. Il velivolo è stato avvolto dalle fiamme, che si sono poi propagate ad un veicolo non occupato, che si trovava nelle vicinanze. Il video girato da Corban Garcia, uno dei testimoni, mostra i primi soccorritori che lottano contro il fuoco intorno al telaio dell’aereo annerito dal fumo, accartocciato a pochi metri da una fila di negozi.

Le testimonianze

Garcia ha raccontato ai giornalisti di aver sentito l’esplosione mentre usciva dal suo posto di lavoro di fronte al centro commerciale. “Ho alzato lo sguardo verso sinistra e ho visto un enorme fascio di fumo” ha dichiarato, aggiungendo “Onestamente, all’inizio ho pensato che si trattasse dell’incendio di un’auto, finché non ho visto la coda dell’aereo“. Un secondo testimone che passava di lì, Shawn Anderson, ha detto di aver visto il mezzo in volo prima che precipitasse e di aver notato che si muoveva in modo insolito. “L’aereo ha fatto una virata come se stesse salendo, ma non sembrava a posto” ha dichiarato. Il National Transportation Safety Board condurrà un’indagine sulle cause dell’incidente, coadiuvato dalla Federal Aviation Administration.