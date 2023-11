Il raid che nella notte tra venerdì e sabato ha colpito la città di Khan Yunis, nel centro della Striscia di Gaza, ha abbattuto tre edifici civili e determinato la morte di almeno 26 persone.

Raid aereo su Khan Yunis

Il direttore dell’ospedale Nasser ha dichiarato che, oltre alle 26 vittime, nella struttura sanitaria sono state trasportate oltre 20 persone gravemente ferite. Il bombardamento è stato diretto verso tre edifici residenziali della città, che si trova nel distretto di Hamad. I funzionari delle Nazioni Unite stanno continuando a chiedere un cessate il fuoco, avvertendo che nessuna parte di Gaza è sicura. Il raid potrebbe costringere centinaia di migliaia di palestinesi, fuggiti a sud dopo l’assalto israeliano a Gaza City, a spostarsi di nuovo insieme ai residenti di Khan Younis, città che conta oltre 400mila abitanti. Tutto ciò aggraverebbe una crisi umanitaria già drammatica.

La promessa di Israele

“Stiamo chiedendo alle persone di trasferirsi. So che non è facile per molti di loro, ma non vogliamo vedere civili coinvolti nel fuoco incrociato” ha dichiarato venerdì a MSNBC Mark Regev, collaboratore del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. In precedenza Israele aveva lanciato dei volantini su Khan Younis chiedendo ai residenti e a coloro che si erano trasferiti di evacuare e spostarsi nei rifugi. Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, la maggior parte delle vittime uccise nell’attacco sono bambini. In diverse occasioni Israele ha giurato di annientare il gruppo militante di Hamas, che con l’incursione del 7 ottobre ha ucciso 1.200 persone e preso 240 ostaggi.

Sale conta dei morti

Da oltre un mese l’esercito israeliano sta bombardando senza sosta Gaza City, il nucleo urbano dell’enclave, riducendola in macerie. Il governo ha ordinato lo spopolamento della metà settentrionale della striscia e ha sfollato circa due terzi dei 2,3 milioni di palestinesi. Molti di coloro che sono fuggiti temono che la loro condizione possa diventare permanente. Venerdì le autorità sanitarie di Gaza hanno aumentato il bilancio delle vittime a più di 12mila. Tra queste 5mila sono bambini.