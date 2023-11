Israele, estesa l'operazione a sud della striscia. Il pontefice incontrerà le famiglie degli ostaggi

Non si fermano gli scontri lungo la striscia di Gaza dopo i massicci attacchi di Hamas. Le operazioni israeliane interesseranno anche il sud della striscia e a renderlo noto è il portavoce militare Daniel Hagari che ha spiegato che ‘‘Ciò avverra’ nel tempo, nel luogo e nelle condizioni che stimeremo più favorevoli. Ma avverrà”.

Israele, operazione a sud della striscia di Gaza. Atteso incontro del papa con le famiglie degli ostaggi

Il portavoce del pontefice, Matteo Bruni, ha annunciato che Papa Francesco terrà un incontro con i familiari delle persone tenute in ostaggio, nonché a margine dell’Udienza Generale, Papa Francesco incontrerà in momenti distinti un gruppo di parenti di israeliani tenuti ostaggio a Gaza e un gruppo di familiari di palestinesi che soffrono per il conflitto a Gaza”.

Medici senza frontiere: “137 persone bloccate nell’ospedale di Al-Shifa di Gaza”

Intanto Medici Senza Frontiere ha dichiarato che sono ben 137 le persone che sono bloccate nell’ospedale Al Shifa e a farlo sapere è Haaretz: “I nostri colleghi sentono il rumore costante degli spari, dei bombardamenti e dei droni”, ha dichiarato il capo missione Ann Taylor.

Nel frattempo si contano tra i palestinesi oltre 12.000 vittime di cui 5.000 minori e a renderlo noto sono le autorità di Hamas che sono state citate dai media esteri.