L’artefice dell’incidente è un ragazzo di 24 anni. Alla guida della sua Audi è entrato nel distributore a velocità elevata, schiantandosi contro le pompe.

Entra nel distributore e distrugge le pompe

Il distributore Beyfin si trovava sulla 131, nel comune di Monastir a pochi chilometri da Cagliari. Secondo le prime ricostruzioni l’automobilista avrebbe colpito un cordolo, perdendo il controllo della vettura. L’Audi ha impattato violentemente contro le pompe di benzina, sradicandole. Gli airbag hanno evitato che l’incidente si trasformasse in tragedia. Il ragazzo ne è uscito illeso.

La conta dei danni

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia stradale e un carro attrezzi. I danni subiti dall’esercizio sono elevati. Il gestore dell’attività, Stefano Musio, ha dichiarato ai giornalisti che solamente il costo dell’attrezzatura supera i 50mila euro.

I precedenti

Non è la prima volta che un’auto entra a folle velocità dentro un distributore. Ad aprile era accaduto un caso simile in provincia di Perugia, in un’area di servizio lungo la Statale 75 tra Assisi e Bastia. Come in questo caso, anche allora l’automobilista è entrato sfrecciando all’interno dell’esercizio e impattando violentemente contro le pompe. Il guidatore è rimasto ferito, ma fortunatamente l’incidente non è stato fatale per nessuno dei presenti. Il carburante uscito dalla pompa, inoltre, non era un additivo infiammabile.