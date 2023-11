Una donna di 54 anni è stata ritrovata senza vita a Capodrise, in provincia di Caserta. “Venite a casa, ho strangolato mia madre” sono queste le parole che il figlio, un 29enne casertano, avrebbe detto all’operatore del 113.

Dai primi accertamenti, sembra che la donna sia stata strangolata a mani nude.

Fermato per omicidio

Giunti sul posto, gli agenti del commissariato di Marcianise hanno visto il corpo della donna riverso a terra con il figlio accanto. Il ragazzo è stato portato in commissariato per l’interrogatorio e, successivamente, è stato fermato per omicidio.

Sembra che il 29enne soffra di problemi di tossicodipendenza e di tipo psichiatrico.

Le ipotesi

Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e, secondo gli inquirenti, tra le possibili ipotesi dell’omicidio ci potrebbe anche essere una richiesta di denaro negata.

Un’altra ipotesi è quella di una lite familiare che potrebbe essere sfociata in omicidio.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è giunta anche la Polizia scientifica per i rilievi del caso che cercano elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

