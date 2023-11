L'imbroglio durante l'esame della patente è accaduto recentemente a Bolzano. Il candidato è stato scoperto in seguito a una radiografia chiesta dalla Polizia che ha comprovato la presenza dell'auricolare.

Un candidato all’esame della patente di guida avrebbe cercato di imbrogliare tramite un auricolare con cui si faceva suggerire le risposte a distanza, durante la prova di teoria. L’episodio è accaduto recentemente a Bolzano. L’individuo avrebbe in seguito tentato di nascondere la prova della frode, ingoiando il predetto auricolare. Ad accorgersi di tutto sono stati alcuni poliziotti vestiti in borghese che presenziavano alle prove avvenute presso l’Ufficio patenti della provincia di Bolzano. Gli agenti hanno infatti sorpreso una persona con un microfono nell’orecchio.

Frode all’esame di patente: candidato portato in ospedale

Nel tentativo di passare l’esame per la patente, un candidato ha adottato una strategia assolutamente illegale: ha prima portato con sé un auricolare per farsi suggerire le risposte a distanza, per poi ingoiarlo. Vista la situazione particolare, il candidato è stato trasportato direttamente al Pronto Soccorso.

Frode all’esame di patente: candidato sottoposto a radiografia

Dopo essere stato scoperto nel tentativo di distruggere le prove a suo carico, il candidato è stato sottoposto a una radiografia che ha confermato la presenza dell’auricolare ingerito. Questa insolita tattica ha avuto come conseguenza immediata l’apertura di un caso giudiziario.

Frode all’esame di patente: le accuse presentate

Le accuse presentate contro il candidato sono gravi e includono il reato di presentazione di esami ad opera di altri, oltre alla falsità ideologica per induzione. Il quadro legale che si sta delineando attorno a questo caso potrebbe comportare pesanti conseguenze per il candidato, il quale ora rischia la reclusione per un periodo che va dai 6 mesi ai 2 anni.