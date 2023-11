Un uomo di 35 anni ha ospitato una sua amica in casa e poi l’ha stuprata. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale.

Padova, stupra l’amica in casa: italiano condannato

Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri di Camposampiero, in provincia di Padova, con l’accusa di aver violentato un’amica che ospitava in casa. I fatti sono accaduti nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre a Borgoricco. La vittima è una donna marocchina di 26 anni, residente a Brescia. Intorno alle 3 di notte è arrivata una segnalazione da parte di un residente di un condominio che riferiva di sentire urla e pianti di una ragazza provenire dalla strada. Una pattuglia si è subito recata sul posto e ha trovato la giovane spaventata e in lacrime.

Padova, stupra l’amica in casa: la ricostruzione

Agli agenti la ragazza ha raccontato quello che è accaduto, spiegando di essere stata stuprata da un amico che aveva conosciuto tre mesi prima e che l’aveva ospitata a casa. Ha aggiunto che lo aveva conosciuto come un bravo ragazzo e che si era fidata proprio per via della loro amicizia. Dopo lo stupro, la ragazza è riuscita a scappare in strada e anche l’aggressore è uscito, probabilmente con l’intenzione di scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. I militari si sono subito messi a cercarlo e l’hanno trovato a pochi metri di distanza dalla casa. Si trattava di un 35enne italiano residente a Borgoricco, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha confermato i fatti ed è stato arrestato.