Napoli, mentre è a lavorare gli occupano casa: uomo vive in macchina per giorni

Un uomo è uscito di casa, come ogni mattina, per andare a lavorare, ma quando è tornato ha trovato la sua abitazione occupata abusivamente da altre persone. Il fatto è accaduto a Quarto, nella provincia di Napoli, lo scorso 7 novembre. L’uomo è costretto a vivere in macchina, ma ha fatto denuncia ai carabinieri e ha chiesto aiuto al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, per denunciare la sua situazione. “Vivo in macchina da cinque giorni e se voglio entrare in casa mia per prendere i miei effetti personali devo avvisare i Carabinieri che, solo per cortesia, mi accompagnano, mentre quelli dormono nel mio letto e usano le mie cose” ha raccontato la vittima.

Napoli, mentre è a lavorare gli occupano casa: “Si proceda immediatamente a sgomberare l’appartamento”

“Una storia allucinante che apre uno squarcio preoccupante sul fenomeno delle occupazioni abusive. Nella stessa zona di via De Gasperi, come affermato dalla vittima di questo incredibile episodio, già in passato ci sono state occupazioni abusive sempre effettuate da personaggi vicini a quelli che hanno occupato casa sua. La tecnica sarebbe sempre la stessa, attendere che la vittima esca di casa per occuparla con donne e bambini. Il paradosso è quello che, a cinque giorni dall’accaduto, l’assegnatario dorma in macchina e gli abusivi in casa. Si proceda immediatamente a sgomberare l’appartamento restituendolo a chi lo abitava e si verifichi se c’è un ‘sistema’ dietro a queste occupazioni” ha dichiarato Borrelli, che ha condiviso la denuncia che l’uomo ha sporto ai carabinieri.