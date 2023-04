Sfratto con errore a Roma, sfondata per sbaglio la porta di casa del questore Belfiore: tutti i dettagli

Sfratto con errore a Roma, sfondata per sbaglio la porta di casa del questore...

Sfratto con errore a Roma, sfondata per sbaglio la porta di casa del questore...

Nell'eseguire uno sfratto esecutivo, i Carabinieri, nella giornata del 7 aprile 2023, hanno sfondato la porta sbagliata e si sono ritrovati in casa del questore Belfiore: tutti i dettagli.

È una vicenda che ha dell’incredibile, quella che si è consumata ad Ostia nella giornata di venerdì 7 aprile 2023. Nell’eseguire uno sfratto esecutivo, le Forze dell’Ordine hanno erroneamente sfondato la porta di casa del questore di Roma, Carmine Belfiore. Ecco tutti i dettagli.

Roma, sfratto esecutivo con errore: sfondata per sbaglio la porta di casa del questore Belfiore

È un errore abbastanza grave quello che è stato compiuto dalle Forze dell’Ordine a Ostia, nella giornata del 7 aprile 2023.

Nello specifico, secondo quanto riportato da Repubblica, i Carabinieri sono intervenuti per eseguire uno sfratto esecutivo insieme ad un ufficiale giudiziario e ad un fabbro, ma di fatto hanno erroneamente sfondato la porta sbagliata, facendo irruzione in casa del questore di Roma, Carmine Belfiore.

Le motivazioni dello sfratto e l’irruzione in casa di Belfiore: tutti i dettagli

Una studentessa romana ha ereditato un appartamento dalla nonna, ma dal momento che l’abitazione risultava essere ancora occupata da un inquilino che viveva all’interno della stessa, senza pagare alcun affitto, si è reso necessario l’avvio di uno sfratto esecutivo.

Nulla di strano fin qui, se non fosse che nel corso dell’intervento operato dai Carabinieri nella giornata del 7 aprile, è stata buttata giù la porta sbagliata e nello specifico, quella dell’abitazione di proprietà del questore di Roma, Carmine Belfiore.

La studentessa dopo l’ingresso in casa: “Questa non è casa di mia nonna”

La studentessa non ricordava bene quale fosse la porta d’ingresso della casa di sua nonna e di fatto questo è uno dei motivi principali che hanno condotto i Carabinieri a sfondare la porta sbagliata e di conseguenza a fare irruzione in casa del questore Belfiore.

Una volta sfondata la porta infatti la ragazza, che ricordava perfettamente come fosse composto l’interno di casa della nonna, si è resa conto che l’abitazione in cui si trovava non era la sua, ma quella di qualcun altro.

Compreso l’errore, le Forze dell’Ordine sono uscite dall’abitazione e hanno effettuato lo sfratto, ma questa volta nell’appartamento giusto. Il questore nel frattempo, dopo aver appreso dell’equivoco, ha proceduto con il cambio della serratura.