Agguato ad Ostia, 48enne ammazzato a copi di arma da fuoco davanti casa

Potrebbe esserci la lotta per lo spaccio di droga dietro l'agguato mortale avvenuto ad Ostia: 48enne ammazzato a copi di arma da fuoco davanti casa

Violenza sul territorio litoraneo di Roma ed agguato ad Ostia, dove un 48enne è stao ammazzato a copi di arma da fuoco davanti casa.

Da quanto si apprende in queste ore tutto è accaduto nella tarda serata del 2 febbraio nella cittadina alle foci del Tevere, quando qualcuno pare abbia atteso la vittima sul portone della sua abitazione ed ha esploso diversi colpi di pistola, freddandolo malgrado l’arrivo dei soccorritori dell’Ares 118.

Ostia, 48enne ammazzato davanti casa

Secondo i media locali ed il lanci di agenzia c’è una prima ricostruzione del terribile crimine effettuata dagli operanti sul posto, Operanti che sono arrivati a razzo, vale a dire i carabinieri della territoriale di Ostia assieme ai colleghi del nucleo investigativo.

Pare che il 48enne fosse davanti al portone della sua casa quando è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco.

Le indagini su due persone fuggite

Non è dato ancora sapere se la vittima conoscesse il suo assassino, con il quale magari stava avendo un diverbio dopo che quest’ultimo aveva bussato alla posta o se sia stata raggiunta all’improvviso perché sorvegliata nelle sue uscite, ma l’ora tarda sembra far propendere i carabinieri per la prima ipotesi.

Secondo i militari che hanno relazionato al magistrato di turno ed hanno sentito già diverse persone l’omicidio sarebbe stato commesso da due persone che sono fuggite e dietro il crimine potrebbe esserci lo spaccio di droga.