Ritorno del caldo africano: previsioni e tempistiche per i prossimi giorni

Preparatevi, un’ondatadi caldo africano è in arrivo alla fine di aprile, promettendo un’altalena di condizioni meteorologiche.

Andrea Garbinato, responsabile della redazione del sito di meteo.it conferma un’incredibile variabilità che ha portato da picchi di caldo anomalo, come i 33°C registrati il 14 aprile anche al Nord, alle recenti nevicate in collina. Si prevedono temperature che oscillano tra i 30 gradi al Centro-Sud, ben 10 gradi oltre le medie di aprile.

Il clima oscillerà tra caldo nordafricano e freddo scandinavo a causa degli scambi meridiani Nord-Sud accentuati. Il flusso dei venti non segue una direzione fissa da Ovest verso Est o viceversa, spiegando queste variazioni sinottiche.

Il ciclone atlantico gioca un ruolo chiave: dopo l’intenso raffreddamento dell’area scandinava, un ciclone atlantico avanzerà da Ovest verso Est raggiungendo la Normandia durante il weekend. Questo ciclone favorirà l’arrivo di correnti meridionali miti verso l’Italia, portando un aumento delle temperature.

Caldo africano in arrivo: dove e quando colpirà il meteo

I venti meridionali porteranno inizialmente aria umida ed instabile con qualche rovescio sparso, poi, nel weekend, spingeranno precipitazioni a tratti intense verso il Nord-Ovest. Tuttavia, sul resto del Paese, il tempo migliorerà durante il Ponte del 25 Aprile.

Le previsioni dei servizi metereologici indicano rovesci di transizione tra l’aria scandinava e quella nordafricana, con probabili acquazzoni su alcune regioni, mentre il caldo si farà sentire ovunque. Venerdì, l’aria umida da Sud causerà ancora qualche piovasco, soprattutto al Centro-Nord, con fenomeni deboli e più diffusi al Centro.

Nel fine settimana, il maltempo colpirà il Nord-Ovest con precipitazioni frequenti e nevose sopra i 1500-1700 metri. Tuttavia, domenica si prospetta soleggiata, salvo piogge sul Nord-Ovest. Lunedì e martedì saranno le giornate più calde e serene, seguite da piogge il Primo Maggio. Domenica 28, si prevedono nuovamente temperature estive, con i termometri che raggiungeranno i 30 gradi all’ombra.