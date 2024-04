Il maltempo che è imperversato in queste ultime ore ha portato sulla nostra penisola un clima invernale che ben si discosta dalle temperature tardo primaverili delle scorse settimane. Un ciclone artico attraverserà il territorio italiano, interessando in particolare il Nord e il Centro Italia. Saranno infatti attese piogge sparse e neve che potrebbe scendere anche a bassa quota. Nel frattempo, la Protezione Civile ha diramato attraverso il suo sito istituzionale un’allerta per rischio idrico, temporali e idrogeologico.

Maltempo, il ciclone artico attraversa l’Italia: le aree interessate

Stando a quanto riporta “il Meteo.it” buona parte del settentrione e diverse aree del Centro come Umbria, Toscana e Marche saranno attraversate da piogge sparse che potrebbero manifestarsi anche come rovescio. La neve potrebbe cadere inoltre sull’Appennino Centrale su quote che si aggirano sui 900/1100 metri, per arrivare anche su altezze inferiori di 600-700 metri circa sulle Alpi. Da segnalare che nel Sud-Italia la situazione meteorologica sarà caratterizzata da maggiore stabilità, temperature miti e schiarite. Prevista pioggia sul versante tirrenico e nell’area meridionale della Puglia in serata.

L’allerta della Protezione Civile

La protezione civile ha emesso un bollettino relativo alla fase previsionale di oggi, martedì 23 aprile. Tra le regioni dove si dovrà prestare particolare attenzione sono incluse l’Emilia-Romagna, la Puglia e l’Abruzzo.