Annullata una condanna contro Weinstein per vizio di forma

New York, 26 apr. (askanews) – La Corte d’Appello di New York ha cancellato la sentenza di condanna del 2020 contro l’ex produttore cinematografico Harvey Weinstein per aver stuprato tre donne.

Secondo i giudici c’è stato un vizio di forma durante il processo perché sono state consentite le testimonianze di varie donne che accusavano Weinstein di molestie anche se i loro casi oggetto del procedimento.

“Sapevamo che Harvey Weinstein non ha avuto un processo equo”, ha detto uno dei suoi avvocati, Arthur Aidala.

Spetta ora al Procuratore distrettuale di New York Alvin Briggs decidere se chiedere un nuovo processo contro il produttore di Hollywood.

Harvey Weinstein è stato accusato di molestie sessuali e stupro da oltre cento donne, e su di lui pesano altre condanne come quella in California a 16 anni per aver violentato una donna in un hotel nel 2013.