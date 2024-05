Tennis, Sinner annuncia: "A Parigi solo se sarò al 100%"

Roma, 6 mag. (askanews) - "Avremo risposte tra una settimana. Giocherò a Parigi se sarò al 100%". Lo ha detto Jannik Sinner in una conferenza stampa convocata a Roma alla vigilia degli Internazionali ai quali non parteciperà per un problema all'anca. Sinner torna a parlare dell'infortunio: "Non v...

Roma, 6 mag. (askanews) – “Avremo risposte tra una settimana. Giocherò a Parigi se sarò al 100%”. Lo ha detto Jannik Sinner in una conferenza stampa convocata a Roma alla vigilia degli Internazionali ai quali non parteciperà per un problema all’anca. Sinner torna a parlare dell’infortunio: “Non voglio entrare nei dettagli. Pensavamo che non fosse qualcosa di grave, poi con la risonanza abbiamo visto che c’è qualcosa che non va. La situazione è sotto controllo, mi fermerò un altro po’ se non dovessi recuperare al 100%. Non voglio buttare anni di carriera in futuro, non ho fretta. Curare il corpo è più importante che tutto il resto, vediamo come gestire questa situazione”.