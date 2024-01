La città di Naro, situata nella provincia di Agrigento, si è svegliata oggi con la tragica notizia di un duplice omicidio che ha sconvolto la comunità. Due donne di nazionalità rumena sono state trovate senza vita nelle rispettive abitazioni.

Individuato un sospettato

Le indagini condotte dalle autorità competenti hanno rapidamente portato all’individuazione di un sospettato, un giovane rumeno di 23 anni, attualmente in stato di fermo. Il Procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, ha emesso il provvedimento di fermo per l’uomo, il quale ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti e verrà trasferito in carcere a breve.

La collaborazione della comunità rumena

Significativa anche la collaborazione fornita dalla comunità rumena residente a Naro. Secondo quanto riportato da fonti investigative, la comunità rumena, composta da lavoratori e lavoratrici che risiedono in Italia, ha offerto un sostegno fondamentale alle autorità durante le indagini. Le forze dell’ordine hanno potuto contare su una “grande collaborazione” proveniente dalla stessa comunità coinvolta, dimostrando un impegno concreto nell’assistere le autorità nella ricerca di informazioni e dettagli utili per far luce su questo tragico evento. Nel frattempo, l’indagine prosegue e l’interrogatorio del sospettato rimane in corso presso la caserma di Naro, mentre le autorità continuano a lavorare con impegno per portare chiarezza su questa tragica vicenda.