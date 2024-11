La nascita del comitato di sostegno

Un gruppo di cittadini di San Polo di Arezzo ha deciso di unirsi per sostenere Sandro Mugnai, un artigiano di 55 anni accusato di omicidio volontario. La mobilitazione è stata fortemente voluta da don Natale Gabrielli, il parroco del paese, che ha invitato i fedeli a unirsi in un comitato per difendere l’uomo, coinvolto in un tragico episodio avvenuto il . Durante una festa di famiglia, Mugnai si è trovato a fronteggiare un vicino, Gezim Dodoli, che stava demolendo la sua casa con una ruspa. In un momento di panico, ha sparato contro di lui, causando la sua morte.

Le circostanze dell’incidente

La vicenda ha suscitato un acceso dibattito nella comunità. Mugnai ha sempre sostenuto di aver agito per proteggere la propria famiglia, terrorizzata dalla possibilità di un crollo della casa. Tuttavia, la situazione si è complicata quando il pubblico ministero Laura Taddei ha riformulato l’accusa, passando da eccesso di legittima difesa a omicidio volontario. Questa decisione ha lasciato perplessi i legali di Mugnai, Marzia Lelli e Piero Melani Graverini, che si sono detti increduli di fronte a un cambiamento così drastico.

Reazioni della comunità e prossimi passi

La reazione della comunità è stata di sostegno incondizionato verso Mugnai. Molti abitanti di San Polo non comprendono la decisione dei magistrati e si sono mobilitati per raccogliere fondi e supporto legale. Il comitato, che sta prendendo forma, si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica e di organizzare eventi per raccogliere fondi per le spese legali. Nei prossimi giorni, saranno resi noti ulteriori dettagli sull’istituzione del comitato e sulla data dell’udienza, dove Mugnai dovrà affrontare l’accusa di omicidio volontario, con la possibilità di una condanna all’ergastolo. La comunità si stringe attorno a lui, sperando in un esito favorevole e giusto per un uomo che ha agito, secondo loro, per difendere ciò che ama di più.