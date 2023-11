Uno scuolabus pieno di bambini tra i 5 e i 6 anni si è schiantato contro un palo a Perugia. L’incidente stradale nel territorio del comune di Castiglione del Lago e il bilancio è di 14 feriti.

Attimi di terrore in provincia di Perugia, dove uno scuolabus pieno di bambini ha sbandato ed è uscito di strada, andando a schiantarsi contro un palo. L’incidente stradale è avvenuto questa mattina, 8 novembre, nel territorio del comune di Castiglione del Lago. Secondo le prime informazioni, a bordo del mezzo viaggiavano 14 bambini piccoli che stavano andando a scuola. Dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. “Intervento in corso dei vigili del fuoco nel comune di Castiglione del Lago per uno scuolabus finito contro un palo. Il bilancio del sinistro è di 14 bambini contusi” hanno comunicato i pompieri.

Secondo le prime informazioni, lo schianto sarebbe avvenuto in via Fratelli Rosselli, per motivi da accertare. Il mezzo trasportava almeno 14 bambini di età compresa tra i 5 e i 6 anni, che stavano andando a scuola. Fortunatamente nessuno ha riportato ferite serie. Dalle prime notizie comunicate dal personale del 118, ci sono 14 bambini contusi, con piccole escoriazioni o doloranti per i colpi di frusta. Per alcuni di loro probabilmente saranno necessari ulteriori esami clinici per escludere lesioni non visibili.

