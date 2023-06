Il 21 giugno si avvicina e Skuola.net ha intervistato un campione di 1.500 maturandi per ascoltare le loro previsioni sulle tracce che saranno proposte per il tema della prima prova: ecco cosa è emerso

Countdown alla maturità. Il 21 giugno si avvicina e saranno oltre 470mila gli studenti italiani che si cimenteranno nella tanto attesa e temuta prima prova d’esame. Si tratta della stesura in sei ore di un tema scelto tra sette tracce disposte dal ministero dell’Istruzione e del Merito e, come tutti gli anni, gli studenti stanno già provando a immaginare quali possano essere i titoli delle tracce di quest’anno. Ecco cosa è emerso dall’ormai tradizionale sondaggio che Skuola.net esegue su un campione di 1.500 maturandi.

Analisi del testo: le possibili tracce

Tipologia A. Il 46% dei maturandi sostiene che tra le tracce proposte per l’analisi del testo ce ne sarà una su Gabriele D’Annunzio: sarebbe la prima volta nel XXI secolo. Il 24% dei pareri è per un testo di Giovanni Verga, già presente nelle tracce della maturità 2022 per il centenario dalla sua morte. Al terzo posto, con il 15% dei voti, Alessandro Manzoni: per l’autore dei I promessi sposi sarebbe un semel alla maturità nonché un’occasione per celebrare i centocinquant’anni dalla sua morte, ricorsi lo scorso 23 maggio. Tra gli autori più famosi di fine Ottocento, infine, si sono aggiudicati una piccola ma pur sempre indicativa percentuale di voti Antonio Fogazzaro, Carlo Collodi, Edmondo De Amicis e Federico De Roberto.

Tema argomentativo: le possibili tracce

Tipologia B. Il tema argomentativo si basa generalmente sugli anniversari e le ricorrenze dell’anno corrente. Ai primi due posti delle scelte degli studenti intervistati ci sono la caduta del fascismo (ottanta anni fa) e l’entrata in vigore della Costituzione italiana (settantacinque anni). Si aggiudica il gradino più basso del podio il sessantesimo del celebre discorso I have a dream di Martin Luther King. Seguono poi, tra le altre, l’ottantesimo anniversario della campagna di Russia della Seconda guerra mondiale, i dieci anni del pontificato di Papa Francesco, il settantesimo anniversario della scoperta del Dna, i quarant’anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, i cinquant’anni dal golpe di Augusto Pinochet in Cile e dalla morte di Pablo Neruda.

Tema di attualità: le possibili tracce

Tipologia C. Tra le tracce più papabili per il tema di attualità, infine, ci sono la guerra in Ucraina, ChatGpt (o intelligenza artificiale), Carlo III e la morte della regina Elisabetta. A seguire, il Covid-19 e il post-pandemia, i diritti civili e le identità di genere, la questione ambientale, la parità di genere e la violenza sulle donne, la crisi energetica, la crisi economica e il cyberbullismo.