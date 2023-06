Mercoledì 21 giugno 2023 inizierà la maturità, con la prima prova di italiano. Quest’anno torna ad essere un esame completo, con tutte e tre le prove.

Maturità 2023, mercoledì 21 giugno la prima prova e le tracce del tema: cosa c’è da sapere

Si sono costituite le 14 mila commissioni per l’esame di Stato che inizierà mercoledì 21 giugno 2023, alle 8.30, con la prova di italiano. Quest’anno la maturità è di nuovo un esame completo, con tre prove, di cui due scritti preparati dal ministero e l’orale. Si chiude a tutti gli effetti la fase di emergenza dovuta al Covid. Entro metà luglio ci saranno i risultati. Le commissioni d’esame sono miste, tre membri interni, tre professori da altre scuole e il presidente. Gli studenti e le studentesse che dovranno affrontare l’esame sono 536 mila. La maturità compie 100 anni, anche se nel tempo la struttura è cambiata molte volte e persino il nome è diventato, dal 1998, Esame di Stato.

Maturità 2023, prove e risultati

Per essere ammessi gli studenti hanno dovuto sostenere le prove Invalsi, anche se il risultato non conta. Devono aver ricevuto la sufficienza in tutte le materie e aver frequentato almeno due terzi delle lezioni durante l’anno. Per chi prende la lode è previsto un premio in denaro, che nel tempo ha perso valore. erano 1000 euro nel 2007, sono scesi a 73 euro nel 2022. Nel frattempo le lodi si sono svalutate anche in numeri assoluti: erano circa 3.073 nel 2007 (pari allo 0,7 per cento), sono state la cifra record di 16.510 l’anno scorso (il 3,4 per cento). L’esame terrà conto dei tre anni di emergenza sanitaria in cui gli studenti sono stati spesso in Dad. Dopo il tema torna la seconda prova ministeriale. Al classico sarà di nuovo latino, allo scientifico solo matematica e al linguistico solo inglese.