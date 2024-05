Oggi, 13 maggio, è uscita la lista dei nomi dei presidenti di commissione all’esame di maturità 2024.

Come funziona la nomina dei presidenti di commissione?

La scadenza per presentare la domanda per diventare presidenti di commissione era fissata al 12 aprile.

Una nota del Ministero del Merito e dell’Istruzione del 26 marzo stabiliva che i presidenti e i commissari esterni saranno nominati per le sedi per le quali hanno espresso la propria preferenza. Qualora non fosse possibile la nomina per via preferenziale si procederà alla nomina d’ufficio.

Come ogni anno, anche quest’anno, le commissioni d’esame saranno miste, formate da 3 professori interni e da 4 esterni. Di questi ultimi fa parte anche il presidente di commissione.

I nomi dei commissari per ogni classe

Oggi è uscita solo la lista dei nomi dei presidenti. Per sapere quale presidente sarà assegnato a ciascuna classe gli studenti dovranno aspettare l’uscita dei nomi dei commissari, quando le commissioni verranno ufficialmente comunicate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Cosa che non accadrà sicuramente prima della fine di maggio.

Le discipline affidate ai commissari esterni della commissione sono state invece rese note dal MIM a fine gennaio.