Ignazio La Russa ha commentato la recente polemica riguardante il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, spiegando che Matteo Salvini ha smentito le accuse contro Mattarella e ha confermato la sua piena fiducia nel presidente.

Attacco a Mattarella, Borghi criticato: intervento di La Russa e Salvini

La Russa ha sottolineato che Salvini ha chiarito che nessuno ha intenzione di chiedere le dimissioni di Mattarella. Pur riconoscendo che le dichiarazioni di Claudio Borghi siano state inappropriate, La Russa ritiene che la posizione di Salvini rappresenti anche quella di Borghi.

Durante un’intervista, La Russa ha evidenziato l’importanza di capire se ci fosse realmente un intento di attaccare Mattarella e ha espresso fiducia nelle parole di Salvini, che ha assicurato che non c’era nessuna volontà di farlo.

Attacco a Mattarella, Borghi sotto accusa: La Russa e Salvini intervengono

Il chiarimento del ministro Salvini ha mediato e placato le tensioni nate dalla polemica generata dalle dichiarazioni di Claudio Borghi, ribadendo la stima il rispetto per il Presidente Sergio Mattarella.

La Russa ha invitato a non alimentare ulteriori polemiche e a considerare le dichiarazioni di Salvini come definitive e di mediazione anche per Borghi. Egli ha sottolineato che, nonostante le parole inopportune di Borghi, il chiarimento del leader della Lega dovrebbe essere sufficiente per dissipare qualsiasi dubbio riguardo alla questione.