Farà ridere gli atei e arrabbiare i credenti la storia di oggi, proveniente da Jesolo. Qui un ragazzo si è travestito fa Gesù per il suo addio al celibato, per lui è arrivata una salata multa.

Addio al celibato blasfemo a Jesolo

La polizia locale di Jesolo ha identificato un giovane che si era travestito da Gesù per il suo addio al celibato. Era insieme al suo gruppo di amici e stava festeggiando quando gli agenti si sono avvicinati per multarlo e hanno anche sequestrato la croce di legno che esibiva lungo le vie del centro.

L’idea goliardica degli organizzatori della festa è costata cara, poiché ha urtato la sensibilità dei fedeli, che vedendo il gruppo dove il ragazzo sfilava con la croce sulle spalle, ha segnalato tutto alle forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto nella serata di sabato primo giugno in zona Piazza Marina.

La multa ai ragazzi dell’addio al celibato di Jesolo

La polizia ha raggiunto il gruppo impegnato in questa insolita via Crucis, davanti agli occhi sbigottiti di residenti e turisti.

Gli agenti hanno sequestrato la grossa croce in legno e hanno proceduto con una sanzione amministrativa di 200 euro.

Alcuni che hanno assistito alla scena hanno sorriso, altri però si sono sentiti molto offesi, per questo motivo hanno chiamato la pattuglia della polizia, che giunta sul posto ha identificato i ragazzi e trasformato un addio al celibato insolito, in qualcosa che ricorderanno molto a lungo, ma in senso negativo.

Festeggiamenti come questo erano molto diffusi in realtà fino a poco tempo fa ed è proprio per contrastarli che l’amministrazione comunale di Jesolo ha modificato il regolamento della polizia locale, con l’obiettivo di multare i comportamenti contrari al buon gusto e ai culti religiosi.