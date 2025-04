Mark Samson, ex fidanzato ed assassino di Ilaria Sula aveva scambiato messaggi utilizzando il cellulare della vittima fingendo che lei fosse ancora in vita.

Ilaria Sula è l’ennesima vittima di femminicidio in questo 2025 la giovane studentessa è stata uccisa dal ragazzo con era entrata in relazione solo da un anno e che aveva deciso di lasciare. Il ragazzo ha quindi deliberatamente ammazzato Ilaria per poi mettere il corpo in una valigia. Una fine macabra come il comportamento avuto da lui una volta commesso l’omicidio.

Ilaria Sula e Mark Samson, una storia apparentemente normale

La relazione tra Ilaria Sula e Mark Samson agli occhi di chi conosceva la ragazza era normale, nata tra le mura del luogo di lavoro – entrambi lavoravano in un McDonald di Roma – che per la giovane tralaltro era la prima di conseguenza le sembrava incredibile.

Il comportamento di Ilaria però ha insospettito le amiche come riporta il sito Leggo.it – ” Mark era il suo primo ragazzo e io ne ero molto colpita. Era particolarmente riservata, non esternava le sue sensazioni, i suoi problemi”.

I messaggi scambiati al posto della ragazza dall’assassino

Tra le assurde scelte compiute da Mark Samson anche quella di fingersi Ilaria e di scambiare i messaggi per conto suo con gli affetti più cari della giovane.

In particolare il ragazzo avrebbe contattato amici e parenti di Ilaria con l’obiettivo di rassicurarli in merito alla prolungata scomparsa. Riportiamo le parole provenienti dal Corriere della Sera e riprese da Leggo.it – “Non vi preoccupate, sono partita. Torno presto“.

Le versioni però erano differenti a seconda degli interlocutori e questo già era un segnale d’allarme importante. Gli inquirenti sono arrivati al ragazzo ricostruendo i movimenti dalle celle telefoniche e successivamente Mark Samson ha confessato di essere l’autore materiale dell’omicidio della 22enne.