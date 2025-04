Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni scomparsa da Roma lo scorso 25 marzo è stata trovata morta: il suo corpo era all’interno di una valigia.

Orrore a Roma, studentessa scomparsa trovata morta in una valigia

Orrore nella Capitale, la giovanissima studentessa Ilaria Sula è stata trovata morta in un’area boschiva in fondo a un dirupo nel Comune di Poli: il corpo era all’interno di una grossa valigia. Ilaria era scomparsa da Roma lo scorso 25 marzo. I genitori, non avendo più sue notizie, avevano subito chiamato la Polizia. Ora si indaga per omicidio.

Studentessa scomparsa trovata morta in una valigia: fermato l’ex fidanzato

Il corpo senza vita di Ilaria Sula è stato trovato all’interno di una grossa valigia. Fermato l’ex fidanzato 23enne di origini filippine, portato in Questura a Roma. Secondo quanto si apprende, il giovane avrebbe ucciso Ilaria accoltellandola in un appartamento nella Capitale per poi liberarsi del corpo nascondendolo in una valigia. I reati sono quindi quelli di omicidio volontario e occultamento di cadavere. I pm, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, stanno interrogando il 23enne in Questura. Sono in corso accertamenti da parte della Polizia sull’appartamento nel quartiere africano di Roma dove Ilaria potrebbe essere stata uccisa.