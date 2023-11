Si trattava di uno scherzo per festeggiare l’addio al celibato di uno di loro ma non è andata bene per sei amici toscani: sono stati denunciati per procurato allarme. Infatti, il gruppo aveva organizzato un finto rapimento dello sposo ma i vicini si sono allarmati e hanno contattato la polizia.

Scagionato lo sposo, del tutto ignaro dello scherzo.

Il “rapimento” e la chiamata alla polizia

Il gruppo di amici si era dato appumento nella zona di via Romana, ad Arezzo. Lo scopo era quello di sorprendere lo sposo, ignaro di tutto, e portarlo via. Molti, però, hanno notato la presenza di quel gruppo di uomini incappucciati e con armi, che in realtà erano sia giocattolo sia quelle da softair, e si sono allarmati, segnalando la situazione alle forze dell’ordine.

“Ci sono uomini armati che hanno rapito una persona“, è stata questa una delle segnalaziioni che è stata fatta ai centralini della Questura quando il gruppo ha “ammanettato” l’uomo, portandolo via. Sul posto sono state fatte giungere diverse volanti.

Denunciati per procurato allarme

Quando la polizia è giunta sul posto, nei pressi della casa dello sposo, è stato subito chiarito l’equivoco. Il gruppo, tutti aretini e appassionati di softair, avevano inscenato il tutto per fare uno scherzo allo sposo. La giustificazione però non è servita per evitare la segnalazione all’autorità giudiziaria per il reato di procurato allarme.

