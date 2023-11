La 20enne Kimberly Bonvissuto non dà più sue notizie da lunedì 20 novembre e l’ipotesi è quella di allontanamento volontario. Le ricerche continuano senza sosta.

Kimberly Bonvissuto, continuano le ricerche della ragazza scomparsa a Busto Arsizio

Continuano le ricerche di Kimberly Bonvissuto, 20enne scomparsa dalla sua abitazione a Busto Arsizio lo scorso lunedì. Il raggio delle ricerche si è esteso oltre i confini del comune. Gli inquirenti sono convinti che si possa trattare di allontanamento volontario e che la giovane stia bene. Ci sarebbero degli elementi a supporto di questa tesi, su cui si indaga con il massimo riserbo. Il pubblico ministero della procura di Busto, che coordina le ricerche, ha aperto un fascicolo sulla scomparsa. Si tratta di un passaggio tecnico necessario per acquisire la denuncia di scomparsa ed effettuare tutti gli accertamenti tecnici per rintracciare la ragazza. I genitori da giorni rinnovano l’appello alla figlia di contattarli per far sapere loro che sta bene. “Qualunque cosa sia accaduta, la supereremo. Dacci notizie” sono le loro parole.

Kimberly Bonvissuto scomparsa: la vicenda

Tutto è iniziato lunedì 20 novembre nel primo pomeriggio, quando la giovane ha lasciato l’appartamento dove vive, a Busto Arsizio. Indossava una tuta grigia, un giubbotto e delle scarpe nere, e ha detto alla mamma che doveva vedere la cugina. In seguito si è scoperto che in realtà aveva appuntamento con un ragazzo e aveva chiesto alla cugina di “coprirla”. La 20ene ha poi chiamato la madre per avvisarla che sarebbe rimasta fuori a cena e che sarebbe tornata verso le 22. Da quel momento non ci sono stati più contatti. La giovane ha con sé solo il telefono cellulare, che risulta spento da lunedì, e il caricabatterie. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere, pubbliche e private, ma le ricerche si sono spostate anche lontano dalla città. Saranno fondamentali gli accertamenti sul cellulare.