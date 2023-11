“Chiamaci, facci sapere se stai bene”. È l’appello di Mariano Bonvissuto, il padre di Kimberly, scomparsa a Busto Arsizio lo scorso 20 novembre.

La scomparsa Kimberly Bonvissuto

La 20enne aveva detto alla madre che sarebbe uscita a cena con la cugina, ma da quel momento non ha fatto più ritorno a casa. Stando alle prime ricostruzioni degli inquirenti, Kimberly si sarebbe incontrata con un ragazzo: l’intenzione della cugina sarebbe stata quella di coprirla, ma quando si sono perse le tracce della 20enne ha confessato tutto. Non si conosce l’identità del ragazzo con cui Kimberly avrebbe avuto appuntamento e gli inquirenti non hanno ancora trovato traccia della giovane. L’ultimo suo messaggio inviato alla cugina risale alle 21.30 del 20 novembre.

L’appello del padre

Il padre, Mariano Bonvissuto, ha lanciato un disperato appello in tv rivolgendosi alla figlia scomparsa: “Kimberly ti prego, se mi stai ascoltando, accendi il telefono. Chiamaci, facci sapere che stai bene. Stiamo morendo; qualunque cosa sia successo la affronteremo e la supereremo insieme. Ma ti prego facci sapere che stai bene: torna a casa”.

“È uscita di casa solo con il telefono e il caricabatterie – spiega –. Nessun vestito di ricambio. Nulla. Stiamo vivendo ore devastanti. Poi, il riferimento al femminicidio di Giulia Cecchettin: “Seguendo questo padre ho pianto. Adesso provo la sua stessa angoscia. Io credo con tutto me stesso che Kimberly stia bene. Ma l’ansia, il non sapere, il non avere sue notizie ci sta logorando”.