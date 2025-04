Stefano Argentino ha confessato di aver ucciso Sara Campanella, la 22enne compagna di corso universitario. Il gip, dopo l’interrogatorio di garanzia del 27enne, ha anche rivelato chi ha tentato di aiutarlo a fuggire dopo aver commesso il femminicidio.

Omicidio Sara Campanella: la confessione di Stefano Argentino

Si è tenuto nel carcere di Gazzi l’interrogatorio di Stefano Argentino, il 27enne accusato di aver ucciso la 22enne Sara Campanella, sua compagna universitaria. Secondo diversi testimoni, inoltre, Argentino molestava la vittima da anni, senza mai rassegnarsi nell’essere respinto. L’avvocato del 27enne ha detto che il giovane ha confessato senza però spiegare cosa lo ha spinto ad aggredire Sara: “Ha ammesso i fatti che gli vengono contestati, ha confessato. Ha risposto a qualche domanda ma non ha spiegato cosa lo ha spinto ad aggredire la ragazza. Si è reso conto della gravità dei fatti, è estremamente prostrato. Non so dire se è pentito.”

Omicidio Sara Campanella, interviene il gip: “Chi ha aiutato Stefano Argentino”

A seguito dell’interrogatorio di garanzia nei confronti di Stefano Argentino, il gip, nel provvedimento, ha anche scritto chi, secondo le indagini, ha aiutato il 27enne a provare a fuggire dopo aver commesso il femminicidio. Si tratterebbe della madre del ragazzo, la quale avrebbe scritto al suo posto un biglietto dove diceva di “doversi allontanare per un pò per curarsi”. Secondo il gip, invece, la madre del giovane stava solamente cercando di impersonare il figlio per far credere che fosse andato via.